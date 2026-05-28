28 мая, 20:28

Аварийные отключения света затронули значительную часть Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

В значительной части Запорожской области фиксируются аварийные отключения электричества. Такой информацией у себя в Telegram-канале поделился губернатор региона Евгений Балицкий.

«Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области», — написал губернатор. Он добавил, что критическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме.

Как подчеркнул Балицкий, в настоящее время специалисты принимают меры, направленные на скорейшее возобновление подачи электроэнергии.

Ранее ВСУ нанесли удар по территории детского сада № 3 в Энергодаре, который готовили к открытию после капитального ремонта. В результате обстрела повреждены детская площадка и новые малые архитектурные формы, недавно установленные на территории дошкольного учреждения. К счастью, детей в момент обстрела там не было.

Виталий Приходько
