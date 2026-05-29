Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 21:28

США снова продлили лицензию о переговорах по зарубежным активам «Лукойла»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Министерство финансов Соединённых Штатов в очередной раз продлило действие лицензии, позволяющей вести переговоры о реализации иностранных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Срок был увеличен до 27 июня. Обновлённый документ опубликован на сайте профильного подразделения — Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Первоначально разрешение действовало до 17 января. Впоследствии его срок неоднократно переносился. Предыдущая пролонгация истекала 30 мая. Лицензия исключает из-под санкционного режима операции, связанные с обсуждением «продажи, отчуждения или передачи Lukoil International GmbH» и принадлежащих ей активов.

Экспорт российской нефти в Индию резко вырос из-за закрытия Ормузского пролива
Экспорт российской нефти в Индию резко вырос из-за закрытия Ормузского пролива

Ранее Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило об исключении из антиросийских санкционных списков двух танкеров и 11 физических лиц. Среди упомянутых лиц оказались и скончавшиеся члены российского Федерального Собрания.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar