США снова продлили лицензию о переговорах по зарубежным активам «Лукойла»

Министерство финансов Соединённых Штатов в очередной раз продлило действие лицензии, позволяющей вести переговоры о реализации иностранных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Срок был увеличен до 27 июня. Обновлённый документ опубликован на сайте профильного подразделения — Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Первоначально разрешение действовало до 17 января. Впоследствии его срок неоднократно переносился. Предыдущая пролонгация истекала 30 мая. Лицензия исключает из-под санкционного режима операции, связанные с обсуждением «продажи, отчуждения или передачи Lukoil International GmbH» и принадлежащих ей активов.

Ранее Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило об исключении из антиросийских санкционных списков двух танкеров и 11 физических лиц. Среди упомянутых лиц оказались и скончавшиеся члены российского Федерального Собрания.