Гуцул может лишиться должности главы Гагаузии после решения суда

Глава Гагаузии Евгения Гуцул может лишиться должности после решения Апелляционной палаты Кишинёва, которая оставила в силе приговор о семи годах лишения свободы. Об этом заявил врио председателя Народного собрания автономии Николай Орманжи, пишет РИА «Новости».

«Есть вероятность, что Евгения Гуцул будет снята с должности башкана (главы автономии. — Прим. Life.ru), Точно это станет известно после того, как Народное собрание Гагаузии получит мотивированную часть решения Апелляционной палаты», — заявил Орманжи.

По его словам, законодательство Гагаузии допускает отставку главы автономии, если назначенное на эту должность лицо не может исполнять обязанности дольше 60 дней. Окончательное понимание ситуации появится после получения мотивировочной части судебного решения.

Ранее Апелляционная палата Кишинёва оставила в силе приговоры Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока «Победа» Светлане Попан. Суд отклонил жалобы защиты и сохранил назначенные сроки наказания. Суд первой инстанции 5 августа прошлого года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, а Попан — к шести годам. Дело связано с обвинениями в финансировании партии «Шор». По версии обвинения, в 2019–2022 годах Гуцул получала из России крупные суммы, которые затем использовали для финансирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году.