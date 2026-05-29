Малышева назвала семь правил для посещения общественных туалетов

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала семь правил, которые стоит соблюдать при посещении общественного туалета. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале вместе с кардиологом Германом Гандельманом и иммунологом Андреем Продеусом.

Малышева посоветовала сначала обработать руки санитайзером, а уже после этого заходить в кабинку. По её словам, так человек будет прикасаться к туалетной бумаге чистыми руками. При выборе кабинки врачи рекомендовали заходить в первую от входа. Гандельман пояснил, что ей обычно пользуется меньше людей, поэтому она может оказаться чище остальных.

«Все боятся, что тут рядом раковина, кто-нибудь услышит, какие-то звуки. Люди обычно забиваются в самую крайнюю», — сказала Малышева.

Специалисты также посоветовали осматривать ободок унитаза перед использованием. Ещё одно правило касается туалетной бумаги: первые 10 см, по словам врачей, лучше оторвать, поскольку на этом участке могут находиться бактерии.

После использования унитаза Малышева рекомендовала закрывать крышку перед смывом. Это снижает риск разбрызгивания частиц по окружающим поверхностям. После выхода из кабинки Продеус напомнил о необходимости вымыть руки. Кран он посоветовал открывать через салфетку, а для сушки рук использовать бумажные полотенца.

Ранее Елена Малышева дала совет зрителям по выбору лечащего врача. В эфире программы «Жить здорово!» она заявила, что врач должен опираться не на личное мнение, а на клинические рекомендации и большие массивы данных. В рубрике участвовала женщина с сыном, которому из-за частых болезней требовалось удаление аденоидов. Мать ребёнка рассказала, что часть врачей отговаривала её от операции, ссылаясь на собственную позицию. Малышева призвала избегать таких специалистов и выбирать врачей, которые принимают решения на основе доказательной медицины.