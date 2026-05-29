28 мая, 21:51

В МИД Финляндии уклонились от оценки ударов ВСУ по гражданским объектам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Naumov

В МИД Финляндии не смогли чётко ответить на вопрос, являются ли удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российской гражданской инфраструктуре нарушением международного гуманитарного права. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на российскую дипмиссию в Хельсинки.

Как рассказал источник в диппредставительстве, посол России прямо спросил представителей внешнеполитического ведомства Финляндии, считают ли в Хельсинки такие обстрелы незаконными. Однако вразумительного ответа добиться не удалось — финская сторона уклонилась от чёткой позиции.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в городе Старобельске. В здании находились 86 человек, включая подростков. В результате удара погиб 21 человек.

Возмездие близко: Шойгу заявил, что удар по Киеву может быть нанесён в любой момент

Ранее в МИД России раскритиковали реакцию ЮНЕСКО на атаку по колледжу в Старобельске (ЛНР). Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что позиция секретариата организации вызывает серьёзные вопросы. По её словам, речь идёт уже не о двойных стандартах, а об обелении тех, кто совершил террористический акт. Захарова назвала случившееся вопиющим примером преступной халатности.

Виталий Приходько
