Роспотребнадзор зарегистрировал первый набор реагентов для выявления гриппа птиц

В России зарегистрировали первый набор реагентов для выявления вируса гриппа птиц A(H5N8). Разработку представили специалисты ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Набор позволяет диагностировать высокопатогенный вирус методом ПЦР с обратной транскрипцией в режиме реального времени. Его будут использовать для обследования людей и животных, чтобы поддерживать готовность к возможным вспышкам инфекции на территории России. Как утверждается, все компоненты производятся внутри страны.

Ранее микробиолог Анатолий Альтштейн заявил, что птичий грипп и коронавирусы остаются одними из главных кандидатов на новые крупные вспышки заболеваний. Вирусы постоянно циркулируют среди людей, животных и растений. Большинство из них безвредны, но некоторые могут вызвать серьёзные заболевания. Точно предсказать, где и когда случится новая пандемия, невозможно. Эксперты могут лишь оценивать, какие вирусы представляют наибольшую угрозу.