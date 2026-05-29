Колокольцев наградил подростков, спасших лежавшего на обочине младенца в Орске

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил двух 17-летних подростков из Орска, которые спасли младенца, оставленного в автокресле у дороги. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

«Владимир Колокольцев наградил юных оренбуржцев, 17-летних Софью Павленко и Макара Смолкова за спасение младенца», — сообщили в управлении МВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, в преддверии Дня защиты детей глава МВД вручил награды 17 подросткам из 13 регионов России. Их отметили за содействие полиции в предотвращении и раскрытии преступлений. Инцидент в Орске произошёл 21 марта на улице Нефтяников. Софья Павленко и Макар Смолков заметили возле проезжей части автокресло, в котором находился маленький ребёнок. Подростки вызвали полицию и помогли отнести младенца в отдел.

В полиции рассказали, что незадолго до этого мать ребёнка ехала в такси. Во время конфликта водитель распылил ей в лицо аэрозоль из баллончика, высадил женщину из машины и уехал. Младенец остался в салоне. Позже таксист заметил ребёнка, оставил детское кресло с ним на обочине и скрылся. Мужчину вскоре нашли. Против него возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Ранее Владимир Колокольцев наградил сотрудников полиции из подмосковного Жуковского медалями «За смелость во имя спасения». Они вывели людей из горящего многоэтажного дома. По данным МВД, полицейские эвакуировали 40 человек, включая 10 детей, а также домашних животных. Награды получили старший лейтенант полиции Александр Бодян, капитан полиции Денис Дубровин, лейтенант Дмитрий Корабельников и старший сержант Евгений Демешин. Сотрудники патрульно-постовой службы первыми прибыли на место пожара и начали выводить жильцов ещё до прибытия пожарных. Позже они продолжили помогать людям покидать здание, в том числе вывели пожилую женщину из квартиры на седьмом этаже.