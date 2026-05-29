ФБР изъяло криптовалюту на $8 млрд у подозреваемых в мошенничестве

ФБР США провело крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории страны. Во время международной операции против мошеннических сетей и организованной преступности американские правоохранители изъяли средства на сумму около 8 миллиардов долларов, передаёт Fox News.

В рамках расследования были задержаны сотни подозреваемых. Их обвиняют в организации схем интернет-мошенничества, жертвами которых становились граждане США. Следствие считает, что криминальные группы занимались кражей денег, отмыванием средств и переводом активов через криптовалюту.

Одним из фигурантов дела стал глава камбоджийской компании Prince Holding Group Чэнь Чжи. Во время его задержания ФБР конфисковало более 127 тысяч биткоинов. Следствие связывает дело с группировкой «Демократическая благотворительная армия каренов», которую в США считают транснациональной преступной организацией с предполагаемыми связями с китайской мафией. Ранее Минфин США ввёл против неё санкции.

По данным ФБР, связанные с сетью мошеннические центры действовали в странах Азии, Африки и Ближнего Востока и были ориентированы на граждан США.

