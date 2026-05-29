В Москве расследуют смерть мужчины в стрелковом клубе

В российской столице произошёл трагический инцидент: мужчина свёл счёты с жизнью в стрелковом клубе. Такой информацией делится ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в оперативных службах.

«В стрелковом клубе на Марксистской улице мужчина покончил с собой. Предсмертной записки он не оставил», — заявил собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники следственных органов и криминалистические эксперты работают на месте происшествия, чтобы установить причины, толкнувшие мужчину на этот шаг, и выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее в городе Зима Иркутской области школьница свела счёты с жизнью прямо в стенах учебного заведения. Трагедия произошла 19 мая. Девочка долгие годы подвергалась травле в классе. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», ведётся расследование. По предварительной информации, ученица неоднократно жаловалась на буллинг.