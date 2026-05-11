Мужчину госпитализировали после попытки покончить с собой в центре Вены

В центре австрийской столицы развернулась драматичная спасательная операция. Мужчина пытался лишить себя жизни на площади Штефансплатц.

Как сообщает портал Austria Today со ссылкой на правоохранителей, незадолго до инцидента потенциальный самоубийца сам позвонил на горячую линию психологической поддержки и рассказал о своих намерениях.

Прибывшие на место полицейские вместе со службами спасения успели вовремя вмешаться. Жертвы удалось избежать — человека госпитализировали в ближайшую клинику.

Сейчас стражи порядка проводят расследование, выясняя обстоятельства произошедшего. Причины такого отчаянного шага не раскрываются.

