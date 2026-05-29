Иранские военные произвели предупредительные выстрелы по 4 судам у Ормуза

Иранские военнослужащие произвели предупредительные выстрелы по кораблям, пытавшимся осуществить несанкционированный проход через акваторию Ормузского пролива. Об этом проинформировало агентство Mehr.

«Согласно информации, полученной агентством, иранские вооружённые силы произвели предупредительные выстрелы по четырём судам вблизи Ормузского пролива, которые пытались незаконно пройти через пролив», — сказано в заявлении.

В четверг иранские средства массовой информации сообщили о серии взрывов, прогремевших в южных районах страны. По их данным, вооружённые силы выпустили ракеты по неустановленным объектам. Агентство Tasnim, в свою очередь, информировало о перехвате американского беспилотного летательного аппарата в районе Бушера.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара по американской военной базе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса. По версии КСИР, атака стала ответом на удары Соединённых Штатов по объекту на окраине местного аэропорта. В заявлении подчёркивается, что Тегеран рассматривает произошедшее как предупреждение Вашингтону на фоне резкого обострения ситуации в регионе.