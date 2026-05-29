Иран выпустил ракеты из южных районов страны по неопределённым целям

Вооружённые силы Ирана запустили ракеты из южных районов страны по неопределённым целям. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

«Вооружённые силы Ирана выпустили по целям ракеты из южных районов страны. По каким именно целям был совершён пуск ракет, пока не известно, но некоторые источники сообщают о возможности столкновений в водах Персидского залива», — говорится в сообщении.

По данным агентства, ракетные залпы зафиксировали на юге исламской республики. При этом Fars не уточняет, по каким объектам могли произвести пуски. Агентство также сообщило, что ряд СМИ писал о взрывах в провинциях Бушер и Хормозган. По данным самого Fars, подтверждения такой информации пока нет.

Ранее иранское агентство Tasnim опровергло данные об утверждении проекта меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Источник, близкий к переговорной команде, заявил, что сообщения западных СМИ о якобы окончательном согласовании текста не соответствуют действительности. По его словам, Тегеран ещё не уведомлял пакистанского посредника о завершении работы над документом. В агентстве подчеркнули, что проект пока не согласован и не утверждён.