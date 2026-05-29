29 мая, 00:52

В России временно закрыли четыре аэропорта на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В ночь с 28 на 29 мая в четырёх российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления пресс-службы Росавиации.

Как уточники в Федеральном агентстве воздушного транспорта, ограничения затронули воздушные гавани Волгограда, Саратова, Геленджика и Ярославля. В ФАВТ подчеркнули, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Ранее план «Ковёр» действовал в аэропортах Калуги и Шереметьево.

Бизнес в России сможет закупать крупнокалиберное оружие для защиты от дронов

Ранее Life.ru писал, что многоквартирный дом в Волгограде был повреждён в результате атаки украинских беспилотников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что военные отражают массированную атаку украинских беспилотников, целью которой стали объекты энергетики и гражданской инфраструктуры региона. По предварительным данным, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано.

Виталий Приходько
