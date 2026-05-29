Сайт Белого дома о «пришельцах» оказался базой данных нелегалов

Белый дом запустил сайт о «пришельцах», который оказался базой данных нелегальных мигрантов и картой их задержаний в США.

«В течение 60 лет правительство США хранило тщательно охраняемый секрет. Пришельцы ходили среди нас, жили в наших кварталах и общались с нами в повседневной жизни. Они ходили в те же магазины, учились в одних классах с нашими детьми и вели внешне нормальную человеческую жизнь. За одним исключением — им здесь не место», — говорится на главной странице сайта.

На платформе утверждается, что миллионы мигрантов якобы тайно внедрились в американское общество. Авторы сайта обвиняют прошлых президентов и чиновников в том, что они скрывали это «вторжение» от граждан вместо защиты населения. Отдельно на сайте говорится, что президент США Дональд Трамп первым открыто заявил о рисках, которые, по версии авторов платформы, иностранцы представляют для американских семей, сообществ и будущего страны.

Платформа включает интерактивную карту задержаний в реальном времени. Аресты проводит иммиграционная и таможенная полиция США. На сайте также есть раздел с критикой прошлых властей за «60 лет секретности».

Игра слов связана с английским термином alien. Он может означать как «пришелец», так и «иностранец». Именно на этом строится подача сайта, где тема нелегальной миграции оформлена через лексику о «пришельцах».

Тем временем, пользователи Сети вновь принялись изучать рассекреченные Пентагоном видеозаписи неопознанных летающих объектов. На этот раз их внимание привлёк ролик, снятый в июне 2020 года над водоёмом недалеко от американской военной базы. В кадр инфракрасной камеры попал некий объект, который несколько раз менял форму и в итоге стал похож на профиль существа, напоминающего ангела.