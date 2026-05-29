Президент Хорватии осудил призывы Прибалтики напасть на Калининград

Хорватский лидер Зоран Миланович назвал недопустимыми высказывания представителей прибалтийских государств, которые призывают к вооружённому нападению на Калининградскую область. Соответствующее заявление он сделал на торжественной церемонии по случаю юбилея национальных вооружённых сил. Политик подчеркнул, что подобные призывы звучат всё чаще, однако их нельзя произносить вслух.

«Я слышу выкрики и призывы высокопоставленных чиновников некоторых прибалтийских государств к нападению на Калининградскую область. Это больше, чем несерьёзность. Это не должны произносить», — подчеркнул Миланович.

Он также напомнил, что в Литве дислоцирован хорватский военный контингент, и в рамках блоковой солидарности это подразумевает коллективную ответственность.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, на прошлой неделе призвавший НАТО напасть на Калининград, попытался объяснить свои слова в интервью LRT. По его версии, инициатива нужна, чтобы показать решительный настрой Прибалтики. Он заявил, что Литва и страны Балтии должны опровергнуть мифы о своей неспособности защитить себя. Главная цель, по его словам, — проецировать уверенность на западных партнёров, чтобы они видели не только «кошмарные сценарии». Будрис подчеркнул, что Прибалтика знает, что делать, и не колеблется, а сдерживание — это и есть гарантия мира.