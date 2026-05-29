Швейцарская сторона выразила готовность провести новые переговоры по Украине

Швейцария готова снова предоставить Женеву как площадку для возможных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил посол России в Берне Сергей Гармонин, пишет ТАСС.

«Было заявлено и о готовности швейцарской дипломатии вновь предоставить женевскую площадку для проведения потенциальных переговоров по урегулированию украинского кризиса», — отметил Гармонин.

По словам дипломата, такую позицию российской стороне обозначил представитель Швейцарии во время встречи. Гармонина пригласили в МИД конфедерации по инициативе швейцарской стороны.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности Москвы к диалогу с Украиной. При этом он подчеркнул, что российская сторона ждёт встречных шагов от Киева для организации переговоров. По словам Ушакова, украинская сторона понимает, что ей нужно сделать для успешного запуска переговорного процесса. Он отметил, что этих действий пока не происходит.