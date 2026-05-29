29 мая, 01:22

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы приостановлено из-за БПЛА ВСУ

В Ярославской области введены временные ограничения движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — говорится в заявлении.

В регионе продолжают работу подразделения Министерства обороны и силовых ведомств. Жителям рекомендовано дождаться отмены сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее стало известно, что Волгоградская область подверглась атаке украинских дронов. В Краснооктябрьском районе атакован жилой многоквартирный дом. По предварительным данным, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано.

Тимур Хингеев
