29 мая, 02:12

Китай заявил об усилении боевых действий на Украине в последние дни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Боевые действия на Украине усилились в последние дни. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй.

«Китай осуждает любые атаки против ни в чём не повинных мирных жителей. По мере затягивания украинского кризиса ситуация на земле не демонстрирует признаков улучшения. Напротив, в последние дни конфликт усилился и привёл к увеличению числа жертв», — говорится в сообщении.

По словам Сунь Лэя, Пекин внимательно следит за развитием ситуации и обеспокоен продолжающейся эскалацией. Китайская сторона считает, что конфликт нужно как можно скорее урегулировать политико-дипломатическими средствами.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске расширения украинского конфликта. По его словам, затяжные войны опасны тем, что со временем могут выйти за прежние рамки и перерасти «во что-то новое». Он также сообщил, что у США сейчас нет активных запланированных переговоров с Украиной. При этом Вашингтон, по словам госсекретаря, готов сыграть конструктивную и полезную роль, если появится такая возможность.

Антон Голыбин
