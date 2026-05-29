Мужчина в Британии сбежал из-под стражи, но попал под поезд и погиб

Мужчина в Великобритании сбежал из автомобиля для перевозки осуждённых по пути в суд, но угодил под поезд. Об этом сообщила газета Standard со ссылкой на полицию.

«Мужчина погиб, угодив под поезд в четверг утром, после того, как сбежал из автомобиля для перевозки осуждённых, который вёз его на слушание», — пишет издание.

По данным газеты, автомобиль остановился на обочине, и подозреваемый воспользовался этим моментом для побега. Во время инцидента травмы получили два сотрудника охраны. После побега силовики начали поиски. Вскоре они нашли тело на путях рядом с ближайшей железнодорожной станцией.

