Лихачёв: Россия пока не получила ответ на предложение вывезти уран из Ирана

Россия до сих пор не получила реакции на своё предложение о вывозе обогащённого урана с территории Ирана. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Мы свою точку зрения до них довели, а ответной реакции нет», —уточнил он.

Лихачёв также обратил внимание на то, что, несмотря на формальные заявления о прекращении огня, противоборствующие стороны продолжают наносить удары. Это создаёт прямую угрозу для персонала, работающего на иранской АЭС «Бушер».

«В этих условиях мы не можем рисковать людьми», — отметил он.

Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери-Кани в беседе с изданием пояснил, что в настоящее время вся повестка Тегерана сосредоточена на завершении конфликта с Соединёнными Штатами, а остальные вопросы пока не обсуждаются. Вопрос вывоза с территории Ирана обогащённого урана остаётся одним из центральных в переговорах между Тегераном и Вашингтоном о прекращении боевых действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает идея о передаче иранского обогащённого урана России или Китаю. Американский лидер подчеркнул, что не будет чувствовать себя спокойно при таком раскладе. Кроме того, глава Белого дома исключил любое смягчение санкционного режима против Тегерана в обмен на передачу высокообогащённого урана.