29 мая, 02:19

Ракета миллиардера Джеффа Безоса взорвалась во время испытаний во Флориде

На стартовой площадке в Кейп-Канаверал (Флорида) во время наземных испытаний произошёл взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу. Инцидент зафиксирован около 21:00 по восточному времени.

Взрыв ракеты New Glenn. Видео © X / NSF - NASASpaceflight.com

«Во время сегодняшнего испытания с зажиганием двигателей произошла нештатная ситуация. Весь персонал в порядке. Мы будем предоставлять обновления по мере поступления новой информации», — говорится в заявлении компании Blue Origin.

Перед происшествием шла подготовка к заправке ракеты топливом в рамках стандартного цикла предпусковых проверок и огневых испытаний двигателей. Ракета New Glenn уже поднималась в воздух в прошлом месяце в ходе третьего запуска. Аппарат, который находился на площадке в этот раз, предназначался для следующей миссии, запланированной на 4 июня. В рамках запуска планировался вывод на орбиту 48 спутников для интернет-сервиса Amazon Leo.

А ранее Life.ru писал, что ракета New Glenn компании Blue Origin 19 апреля стартовала с площадки во Флориде, выведя спутник BlueBird 7 на нерасчётную орбиту. Первый повторный полёт первой ступени носителя прошёл успешно: элемент ракеты опустился на платформу Jacklyn в Атлантическом океане. Но отделение спутника произошло на час позже графика, в результате BlueBird 7 оказался на более низкой околоземной орбите, чем планировалось. В связи с этим спутник был сведён с орбиты.

Обложка © X / NSF - NASASpaceflight.com

Тимур Хингеев
