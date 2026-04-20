Ракета New Glenn не справилась с выведением спутника BlueBird 7 на нужную орбиту

Ракета New Glenn компании Blue Origin 19 апреля стартовала с площадки во Флориде, выведя спутник BlueBird 7 на нерасчётную орбиту. Об этом сообщает портал NSF.

Первый повторный полёт первой ступени носителя прошёл успешно: элемент ракеты опустился на платформу Jacklyn в Атлантическом океане. Впервые эту ступень использовали в ноябре 2025 года, интервал между запусками составил 157 суток, что специалисты называют «впечатляющим достижением».

Однако со второй ступенью возникли проблемы. Отделение спутника произошло на час позже графика, в результате BlueBird 7 оказался на более низкой околоземной орбите, чем планировалось. Оператор AST SpaceMobile заявил, что возможностей собственных двигателей аппарата недостаточно для достижения штатной высоты. В связи с этим спутник будет сведён с орбиты.

BlueBird 7 должен был стать вторым в группировке Block 2. Аппарат оснащён разворачивающейся антенной решёткой площадью около 220 квадратных метров и предназначался для обеспечения прямой сотовой связи 4G/5G для обычных смартфонов.

Диаметр носителя New Glenn составляет семь метров, высота — от 82 до 95 метров. Ракета способна доставлять до 47 тонн грузов на низкую околоземную орбиту и до 13 тонн на геопереходную.

Зато спутники, запущенные с космодрома Плесецк в интересах российского оборонного ведомства, успешно выведены на целевую орбиту, сообщили в пресс-службе Роскосмоса 17 апреля. Все манёвры прошли в штатном режиме, без замечаний.