29 мая, 02:42

Группировка «Север» уничтожила 47 тяжёлых дронов ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66

Подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 47 тяжёлых боевых дронов R-18 и 27 пунктов управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

«Вскрыты и уничтожены 27 пунктов управления БПЛА, 14 БПЛА самолётного типа, 47 тяжёлых боевых дронов R-18, 2 багги, 3 квадроцикла и 5 наземных робототехнических комплексов противника», — сказал Межевых.

По его словам, российские военные нанесли удары по технике и инфраструктуре, которую ВСУ использовали для применения беспилотников. Среди уничтоженных целей также оказались беспилотники самолётного типа и наземные робототехнические комплексы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Харьковском направлении. Операторы беспилотников обнаружили передвижение украинских групп среди частных домов в одном из населённых пунктов. После этого координаты передали расчётам ударных дронов. После первых попаданий украинские военные пытались уйти от преследования и перемещались между строениями, однако удары беспилотников сорвали этот манёвр.

