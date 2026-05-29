Подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 90 тяжёлых боевых квадрокоптеров и 50 пунктов управления дронами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировал глава пресс-центра Леонид Шаров.

По его данным, расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили в воздухе 14 БПЛА, а также 90 тяжёлых боевых гексакоптеров. Также отмечаются потеря ВСУ станции спутниковой связи Starlink, девяти наземных робототехнических комплексов и полевого склада боеприпасов.

Ранее российский морпех с позывным Вите уничтожил 15 украинских беспилотников во время боевой задачи у села Воздвижевка в Запорожской области. По его словам, среди уничтоженных целей были три тяжёлых гексакоптера и 12 FPV-дронов. Вите отметил, что навыки борьбы с беспилотниками бойцы получают ещё до выхода на задачу.