В Министерстве обороны России сообщили об успешной работе подразделений беспилотных систем на краматорско-дружковском направлении. Расчёты отдельного полка «Буревестник» Добровольческого корпуса Южной группировки войск нанесли прицельные удары по вражеским блиндажам, фортификационным сооружениям и укреплённым огневым точкам.

«В ходе выполнения боевых задач были обнаружены блиндажи и фортификационные сооружения противника, использовавшиеся для укрытия личного состава и организации обороны. После уточнения координат по выявленным объектам нанесены точечные удары беспилотниками. Среди поражённых целей — блиндажи, укреплённые огневые точки и другие элементы оборонительной инфраструктуры ВСУ», — сказано в заявлении.

В военном ведомстве подчеркнули, что уничтожение таких сооружений существенно снижает устойчивость вражеской обороны и лишает противника возможности безопасно размещать живую силу на передовой.

Тем временем, подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 90 тяжёлых боевых квадрокоптеров и 50 пунктов управления дронами Вооружённых сил Украины. Расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили в воздухе 14 БПЛА. Также отмечаются потеря ВСУ станции спутниковой связи Starlink, девяти наземных робототехнических комплексов и полевого склада боеприпасов.