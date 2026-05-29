«Южная» группировка войск Вооружённых сил Российской Федерации за сутки уничтожила 32 блиндажа и укрытия с личным составом противника, а также шесть терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

По его словам, на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях подразделения беспилотных систем также вывели из строя восемь антенн связи и беспилотников, 13 наземных робототехнических комплексов и 14 пунктов управления БПЛА. Кроме того, были сбиты пять украинских беспилотников.

Ранее Life.ru писал, что в Донбассе был ликвидирован иностранный наёмник, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины. Погибший — Алекс Пинески. Он активно вел соцсети, публикуя фото из зоны боевых действий на Украине. Уроженец Ла-Специи, Алекс служил в сухопутных войсках Италии. По предварительным данным, он был убит 23 мая вместе с другими военнослужащими в районе Красного Лимана.