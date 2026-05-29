Маск прокомментировал взрыв ракеты New Glenn
Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал инцидент с ракетой New Glenn, разрабатываемой конкурирующей фирмой Blue Origin. В соцсети Х предприниматель назвал взрыв ракеты «очень неудачным» событием.
«Очень неудачно. Ракеты — это трудно», — говорится в сообщении Маска.
Напомним, на стартовой площадке в Кейп-Канаверал (Флорида) во время наземных испытаний произошёл взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу. Перед происшествием шла подготовка к заправке ракеты топливом в рамках стандартного цикла предпусковых проверок и огневых испытаний двигателей. Ракета New Glenn уже поднималась в воздух в прошлом месяце в ходе третьего запуска. Аппарат, который находился на площадке в этот раз, предназначался для следующей миссии, запланированной на 4 июня. В рамках запуска планировался вывод на орбиту 48 спутников для интернет-сервиса Amazon Leo.
