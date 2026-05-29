29 мая, 03:17

Системы ПВО сбили пять БПЛА ВСУ над Воронежской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников. Как сообщил местный губернатор Александр Гусев, системы противовоздушной обороны сбили пять украинских дронов.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет», — пишет Гусев в своём телеграм-канале.

Согласно данным губернатора, в одном из районов в результате падения обломков повреждена сельскохозяйственная техника. Также произошло возгорание кровли хозяйственной постройки, огонь был потушен.

Ранее Life.ru писал, что по меньшей мере пять трамваев и два здания получили повреждения в депо в Куйбышевском районе Донецка в результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов. Одна из работниц трамвайного депо Валентина, которая находилась на смене во время удара, подчеркнула, что было зафиксировано по меньшей мере пять прилётов.

Тимур Хингеев
