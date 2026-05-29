29 мая, 03:27

ВСУ потеряли три станции Starlink в зоне действий «Востока»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили три станции спутниковой связи Starlink и семь пунктов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

«В течение суток уничтожены 3 станции спутниковой связи Starlink и 7 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал офицер.

По словам Герасимова, российские военные также уничтожили пять беспилотников самолётного типа. Основной удар пришёлся по средствам связи и объектам, которые украинские подразделения использовали для управления беспилотной авиацией.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 90 тяжёлых боевых квадрокоптеров и 50 пунктов управления дронами ВСУ. Расчёты ПВО и мобильные огневые группы также сбили 14 беспилотников. Кроме того, украинские силы потеряли станцию спутниковой связи Starlink, девять наземных робототехнических комплексов и полевой склад боеприпасов.

Антон Голыбин
