Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал курс Европейского союза, который делает ставку на военную помощь Украине. По его мнению, такая стратегия создаёт проблемы для стран — участниц НАТО, поскольку втягивает их в вооружённый конфликт. Опасные последствия членства в альянсе политик изложил в социальной сети X.

В качестве примера он привёл Швецию, которая пообещала передать Киеву 36 истребителей в следующем году. Мема считает, что этот шаг означает ещё более глубокое вовлечение европейского государства в украинский кризис.

«Вот что означает членство в НАТО: сначала вы теряете свой суверенитет, затем нейтралитет, а теперь вы становитесь полноправным членом этого наступательного альянса… Это невыгодная стратегия, и это опасное решение также затронет и Финляндию», — заключил политик.

Тем временем, президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европе необходима Украина для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. Стубб добавил, что Евросоюзу и НАТО было бы на руку, если бы Украина входила в оба этих блока. Своими рассуждениями он попытался обосновать существование некой опасности, якобы исходящей от Кремля.