Евросоюз, а вслед за ним и НАТО стремятся распространить своё влияние на всю Евразию, выражая «озабоченность» ситуацией в Южно-Китайском море, Тайваньском проливе, а также в регионах Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Европейские страны не отказались от неоколониального мышления и по-прежнему намерены навязывать свои порядки повсюду, подчеркнул глава российского дипломатического ведомства в шоу главреда новостей RT India Рунджун Шармы.

«Вслед за Европейским союзом и Североатлантический альянс простирает свои руки на всю евразийскую территорию...» — отметил Лавров.

