Лавров раскрыл истинную причину отказа Запада от российских энергоносителей

Сегодня Запад пытается запретить российские газ и нефть только ради того, чтобы «наказать» Москву. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, это главная цель западных стран. Об этом он завил в интервью телеканалу RT India.

«Сейчас пытаются запретить и наш газ, и нефть просто потому, что надо «наказать» Россию», — сказал он.

Ранее Лавров раскрыл план США по «Северным потокам». По словам министра, Вашингтон намерен восстановить взорванные газопроводы и выкупить их за бесценок.