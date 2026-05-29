Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что Швейцарии не хватило мужества выразить соболезнования по поводу инцидента в Старобельске публично. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, 28 мая его пригласили во внешнеполитическое ведомство Швейцарии. В ходе разговора, как утверждает дипломат, Берн вновь обозначил обеспокоенность общей эскалацией и затронул тему ракет «Орешник».

«Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», — уточнил дипломат.

Тем временем, в МИД Финляндии не смогли чётко ответить на вопрос, являются ли удары Вооружённых сил Украины по российской гражданской инфраструктуре нарушением международного гуманитарного права. Посол России спросил представителей внешнеполитического ведомства Финляндии, считают ли в Хельсинки такие обстрелы незаконными. Однако ответа добиться не удалось — финская сторона уклонилась от чёткой позиции.