Reuters: Три танкера подверглись ударам беспилотников у побережья Турции

Недалеко от турецкого побережья беспилотные летательные аппараты нанесли удары по трём танкерам, плававшим под флагами Сьерра-Леоне и Палау. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные местного судоходного агентства Tribeca.

Согласно данным источника, атаке подверглось судно James II, шедшее под флагом Палау. Инцидент произошёл, когда танкер находился примерно в восьмидесяти километрах к северу от района Тюркели в турецкой провинции Синоп. Кроме того, в соседнем районе предположительно были атакованы зарегистрированные под флагом Сьерра-Леоне танкеры Altura и Velora.

Для координации действий и возможной помощи на место происшествия были оперативно направлены спасательные катера. К счастью, все члены экипажей атакованных судов остались целы и невредимы. Турецкое Министерство транспорта пока воздерживается от комментариев по поводу случившегося.

Ранее в Сети появилось видео последствий атаки украинских морских беспилотников на танкеры у берегов Турции. Целью стали суда Altura и Velora (шли под флагом Сьерра-Леоне) и James II (под флагом Палау). Один из безэкипажных катеров пытался приблизиться к танкерам, но не сдетонировал. На его борту заметна надпись «ПОЛІЦІЯ». Рядом, как утверждается, дрейфовал ещё один украинский морской аппарат, который также не взорвался.