Норвегия впервые вышла в полуфинал ЧМ по хоккею, обыграв Латвию

Сборная Норвегии по хоккею победила латвийскую команду со счётом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Первый гол был забит на 28-й минуте — отличился Тинус Коблар. Во втором периоде и до конца основного времени счёт не изменился. Вторую шайбу Норвегия отправила в пустые ворота на 60-й минуте, её автором стал Ноа Стеен. Вратарь Хенрик Хаукеланн провёл третий матч на турнире без пропущенных шайб.

Для норвежской сборной этот результат стал историческим — команда впервые пробилась в полуфинал мирового первенства. Ранее её лучшим достижением было четвёртое место в 1951 году, когда турнир проходил по круговой системе без стадии плей-офф. В полуфинале Норвегия встретится со Швейцарией. Матч запланирован на 30 мая. Финальная стадия турнира, включая игру за третье место, пройдёт 31 мая.

Ранее стали известны все участники стадии плей-офф по чемпионату мира по хоккею в Швейцарии. В 1/4 болельщиков ждали следующие встречи: Швейцария — Швеция, Канада — США, Финляндия — Чехия и Норвегия — Латвия. Одним из центральных противостояний стал матч Канады и США — принципиальная дуэль североамериканских сборных.