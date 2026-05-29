Швейцария обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии победила команду Швеции со счётом 3:1 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира.

Шведы открыли счёт на 7-й минуте после шайбы Линуса Карлссона. Швейцарская команда ответила во втором периоде и затем довела матч до победы.

У победителей шайбы забросили Роман Йоси на 14-й минуте, Денис Мальгин на 33-й и Калвин Тюркауф на 37-й. После этого сборная Швейцарии удержала преимущество и не позволила сопернику вернуться в игру.

Швейцарцы подошли к плей-офф с первого места в группе A. На предварительном этапе команда выиграла все семь матчей в основное время. Сборная Швеции заняла четвёртое место в группе B. В полуфинале Швейцария сыграет с Норвегией. Матчи этой стадии пройдут 30 мая. Финал и встреча за третье место состоятся 31 мая.

Действующим чемпионом мира остаётся сборная США. На текущем турнире американцы завершили борьбу в четвертьфинале, где уступили Канаде со счётом 0:4. Сборная Швейцарии на двух последних чемпионатах мира завоёвывала серебряные медали.

Ранее сборная Норвегии по хоккею победила латвийскую команду со счётом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Для норвежской сборной этот результат стал историческим — команда впервые пробилась в полуфинал мирового первенства. Ранее её лучшим достижением было четвёртое место в 1951 году, когда турнир проходил по круговой системе без стадии плей-офф.