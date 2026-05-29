NASA примет участие в расследовании взрыва при запуске ракеты New Glenn

NASA заявило о начале совместного расследования причин взрыва, произошедшего во время запуска ракеты New Glenn компании Blue Origin на стартовом комплексе №36 базы ВВС США Кейп-Канаверал. Об этом сообщил администратор аэрокосмического управления США Джаред Айзекман.

«Космические полёты не прощают ошибок, а создание новых средств запуска тяжёлых грузов — чрезвычайно сложная задача. Мы будем сотрудничать с нашими партнёрами, чтобы содействовать тщательному расследованию этой нештатной ситуации, оценить её краткосрочные последствия для миссий и возобновить запуски ракет», — пишет Айзекман.

Напомним, на стартовой площадке в Кейп-Канаверал (Флорида) во время наземных испытаний с запуском двигателей произошёл взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin. Перед происшествием шла подготовка к заправке ракеты топливом в рамках стандартного цикла предпусковых проверок и огневых испытаний двигателей. Владелец компании Джефф Безос заявил, что рано говорить о причине взрыва. Несмотря на провал, он намерен и дальше продолжать проводить полёты.