Обломки БПЛА повредили объекты по хранению топлива в Ярославской области

В Ярославской области обломки сбитых украинских беспилотников повредили промышленные объекты, используемые для хранения топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — пишет губернатор.

Ранее перекрытый перекрёсток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой вновь открыт. Движение на выезде из города в сторону Москвы восстановлено.

Напомним, в Ярославской области были введены временные ограничения движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор просил местных жителей воздержаться от поездок по этому маршруту в целях безопасности.