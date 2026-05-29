Во Владивостоке 17-летний водитель мопеда сбил 9-летнюю девочку на переходе

Во Владивостоке 17-летний подросток, управлявший мопедом без водительского удостоверения, сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Приморского края.

Транспортное средство виновника. Фото © Госавтоинспекция Приморья

«Во Владивостоке на пешеходном переходе, расположенном в районе дома №2а на улице Русской, 17-летний водитель мопеда совершил наезд на 9-летнюю девочку — пешехода. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травму головы. Пострадавшая госпитализирована», — говорится в материале.

Проверка показала, что несовершеннолетний водитель не проходил обучение на право управления транспортными средствами. Документы на мопед предоставить он не смог. В отношении подростка оформлены административные материалы сразу по нескольким статьям КоАП РФ: за причинение лёгкого вреда здоровью в результате нарушения ПДД, за непредоставление преимущества пешеходу, за выезд на полосу встречного движения и за управление транспортом без права управления.

Суммарные штрафные санкции могут превысить 30 тысяч рублей. Дополнительно материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Родители подростка также будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Мопед помещён на специализированную стоянку.

Ранее на Камчатке 29-летний мотоциклист сорвался с отвесной скалы и чудом остался жив. Мужчина не справился с управлением в районе бухты «Средняя лагерная» и упал на прибрежные валуны. Его мотоцикл застрял между камнями. Добраться до пострадавшего с берега оказалось сложно, поэтому спасателям пришлось подогнать к месту лодку. Мужчину эвакуировали с воды и передали медикам.