Швеция планирует передать Киеву истребители Gripen с целью экономии средств на утилизацию списанного вооружения. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель президиума организации «Офицеры России» и Герой РФ Сергей Липовой.

По оценке эксперта, передаваемые самолёты были созданы в прошлом веке и имеют сильно изношенный ресурс. Липовой отметил, что многие страны НАТО используют украинский конфликт как возможность заработать на реализации устаревшей техники.

Характеристики Gripen, по его словам, не позволяют им конкурировать с современными боевыми машинами. Поэтому их поставка Вооружённым силам Украины не повлияет на ситуацию на линии соприкосновения.

Напомним, 28 мая Швеция официально объявила о передаче Киеву 16 истребителей Jas 39 Gripen. Одновременно начнутся переговоры о возможной продаже Украине более новых моделей Jas 39E, которые, по данным издания, Киев оплатит из кредита ЕС в рамках программы поддержки на 90 миллиардов евро.