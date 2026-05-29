Воздушный металлолом: Зачем Швеция на самом деле передаёт Украине старые Gripen

Герой РФ Липовой назвал передачу Gripen Киеву способом сэкономить на утилизации

Обложка © Wikipedia

Швеция планирует передать Киеву истребители Gripen с целью экономии средств на утилизацию списанного вооружения. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель президиума организации «Офицеры России» и Герой РФ Сергей Липовой.

По оценке эксперта, передаваемые самолёты были созданы в прошлом веке и имеют сильно изношенный ресурс. Липовой отметил, что многие страны НАТО используют украинский конфликт как возможность заработать на реализации устаревшей техники.

Характеристики Gripen, по его словам, не позволяют им конкурировать с современными боевыми машинами. Поэтому их поставка Вооружённым силам Украины не повлияет на ситуацию на линии соприкосновения.

«Тяжёлый удар для ВСУ»: В Китае заявили о поворотном моменте в зоне СВО

Напомним, 28 мая Швеция официально объявила о передаче Киеву 16 истребителей Jas 39 Gripen. Одновременно начнутся переговоры о возможной продаже Украине более новых моделей Jas 39E, которые, по данным издания, Киев оплатит из кредита ЕС в рамках программы поддержки на 90 миллиардов евро.

