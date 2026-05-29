Из жертвы — в подельники: За что бывшего инвестора Битмамы судят с ней на одной скамье

Уголовное дело Валерии Федякиной (известной как Битмама) получило неожиданное продолжение. Пока Мосгорсуд рассматривал апелляцию по её первому приговору (семь лет за мошенничество на 2,2 млрд), следствие предъявило ей новое обвинение. Теперь — в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает «Ъ».

Вторым фигурантом этого дела стал её бывший инвестор Гагик Гулакян. Ранее именно он проходил потерпевшим по первому делу о мошенничестве (суд посчитал, что у него украли 837 млн рублей). Теперь их обоих обвиняют в том, что они вместе извлекли незаконный доход на сумму более 5,6 млрд рублей (в рублях и дирхамах ОАЭ).

В чём суть новой схемы? По версии СК, с марта по сентябрь 2023 года Федякина, Гулакян и их неустановленные сообщники занимались незаконной банковской деятельностью: инкассировали, обналичивали, меняли валюту и делали переводы без лицензии. Их главной «фишкой» была перестановка денег (сервис, ставший популярным после санкций). Клиент приносил деньги в одной стране, а получал в другой.

Ирония в том, что именно эта схема легла в основу первого дела о мошенничестве. Тогда Гулакян утверждал, что Битмама просто забрала его деньги и не вернула. Теперь же следствие считает, что они оба действовали в составе одной организованной группы и получали сверхдоходы.

Защита Федякиной заявила, что её дважды привлекают к ответственности за одно и то же деяние, а сторона Гулакяна указывает на логическую несостыковку: по одним событиям в одном деле он извлёк незаконный доход, а по другим был признан потерпевшим. Фигуранты вину не признают. Оба арестованы. Следствие не исключает появления новых обвиняемых, включая брата Битмамы и её гражданского мужа, которые успели уехать за границу.

Напомним, в июне прошлого года блогерша Валерия Федякина (Битмама) была осуждена на семь лет за крупное мошенничество: она привлекала инвесторов обещаниями высокой прибыли от вложений в криптовалюту, но присваивала деньги.