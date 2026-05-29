29 мая, 09:10

Учительница показала школьнику порно и изнасиловала его

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kzenon

В американском штате Висконсин задержана 31-летняя учительница, которую подозревают в изнасиловании школьника и демонстрации несовершеннолетнему порноматериалов. Об этом сообщил телеканал WFRV-TV.

Арест 31-летней Кейши Стюарт произошёл 26 мая в городе Менаша. По данным следствия, инцидент с участием педагога и учащегося зафиксирован в школе города Гранд-Шут. Следствие рассматривает версию, что женщина показала школьнику порно, после чего изнасиловала его. Возраст пострадавшего официально не уточняется, однако известно, что он учился в старшей школе.

Обвиняемой назначили залог в размере 40 тысяч долларов, что составляет около 2,8 миллиона рублей. Судебное заседание по делу назначено на 4 июня.

Учительница совратила 15-летнего подростка и разрыдалась в полиции

Ранее новые подробности всплыли в деле 25-летней педагога из американского штата Джорджия Мэрис Николс, которую обвиняют в изнасиловании учеников. Речь идёт об учительнице биологии, подозреваемой в совращении подростка — сначала в подсобном помещении класса, затем в её личном автомобиле.

Милена Скрипальщикова
