Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 07:11

Песков заявил, что Европа не может быть посредником по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз потерял право называться нейтральным посредником в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Брюссель является полноценной стороной боевых действий.

«Европа в настоящий момент является стороной конфликта и не может выступать посредником по Украине», — сказал представитель Кремля.

В Москве неоднократно подчёркивали, что страны ЕС, поставляя Киеву оружие, разведывательные данные и наёмников, превратились в прямых участников военного противостояния. Поэтому говорить о каких-либо мирных переговорах при посредничестве Евросоюза было бы абсурдно.

Небензя сообщил, что лидеры Европы окончательно и бесповоротно списали Украину
Небензя сообщил, что лидеры Европы окончательно и бесповоротно списали Украину

Ранее Life.ru писал, что швейцарская сторона выразила готовность провести новые переговоры по Украине. Гармонина пригласили в МИД конфедерации по инициативе швейцарской стороны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Переговоры по Украине
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar