Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз потерял право называться нейтральным посредником в урегулировании украинского конфликта. По его словам, Брюссель является полноценной стороной боевых действий.

«Европа в настоящий момент является стороной конфликта и не может выступать посредником по Украине», — сказал представитель Кремля.

В Москве неоднократно подчёркивали, что страны ЕС, поставляя Киеву оружие, разведывательные данные и наёмников, превратились в прямых участников военного противостояния. Поэтому говорить о каких-либо мирных переговорах при посредничестве Евросоюза было бы абсурдно.

Ранее Life.ru писал, что швейцарская сторона выразила готовность провести новые переговоры по Украине. Гармонина пригласили в МИД конфедерации по инициативе швейцарской стороны.