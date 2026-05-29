Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 07:14

Песков назвал ЕАЭС продвинутой формой интеграции с экономической выгодой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Евразийский экономический союз является продвинутой формой интеграции, приносящей экономическую пользу его участникам. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«ЕАЭС – это весьма продвинутая форма интеграции на пространстве бывшего Советского Союза. Это форма интеграции, которая приносит большую выгоду для государств-участников», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что каждое государство получает дополнительные дивиденды, которые вносят вклад в рост валового внутреннего продукта стран-участниц. ЕАЭС, по его оценке, остаётся одной из наиболее развитых форм экономической интеграции на постсоветском пространстве.

Путин и лидеры ЕАЭС посетили выставку по ИИ в Астане
Путин и лидеры ЕАЭС посетили выставку по ИИ в Астане

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Евразийский экономический союз смог обеспечить устойчивость экономик стран-участниц на фоне мировой нестабильности. Объединение давно вышло за рамки обычной региональной структуры и стало заметным игроком на глобальной экономической арене.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЕАЭС
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar