29 мая, 07:30

Песков: Страны ЕАЭС поддерживают интерес Узбекистана к союзу

Поддержку возможному сближению Узбекистана с Евразийским экономическим союзом выразили все государства-участники объединения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, союз заинтересован в укреплении связей с ближайшими партнёрами и рассматривает это как взаимовыгодное направление. Песков подчеркнул, что проявленный Узбекистаном интерес оценивается как положительный фактор для развития интеграционных процессов.

«Конечно же, все страны-участницы приветствуют интерес Узбекистана», — отметил он.

Он добавил, что при углублении взаимодействия Ташкент может получить дополнительные экономические преимущества, а сам союз — усиление устойчивости и расширение кооперации. Также пресс-секретарь президента выразил надежду, что Узбекистан продолжит движение в сторону более тесного сотрудничества с ЕАЭС.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это международная организация региональной экономической интеграции, созданная для обеспечения свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведения скоординированной политики в ключевых отраслях экономики. Договор о создании ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 года, и в настоящее время в союз входят пять государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Токаев заявил, что ЕАЭС на фоне турбулентности обеспечил стабильность экономик
Ранее Песков назвал Евразийский экономический союз одной из наиболее развитых форм интеграции на постсоветском пространстве, приносящей экономическую выгоду государствам-участникам. По его словам, ЕАЭС представляет собой продвинутую модель сотрудничества, сформированную на территории бывшего СССР и ориентированную на укрепление экономических связей.

Милена Скрипальщикова
