Жительницу Зарайска оштрафовали на 30 тысяч за объявление о займе под процент

Жительницу города Зарайск Московской области привлекли к ответственности за публичное предложение дать деньги в долг под процент. Об этом пишет сайт MK.Ru.

Женщина разместила в Сети объявление о поиске займа для развития бизнеса с выплатой процентов.

Один из жителей соседнего региона перевёл ей 900 тысяч рублей. Нарушительницу в итоге оштрафовали на 30 тысяч рублей за привлечение инвестиций физлиц с нарушением федерального закона.

