ВККС разрешила возбудить дела против трёх судей из-за коррупции и ДТП с ребёнком

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на возбуждение уголовных дел против трёх судей. Речь идёт о взятке, мошенничестве и дорожном происшествии с тяжёлым вредом здоровью ребёнка. Об этом стало известно RG.ru.

Фигурантом по эпизоду с получением взятки стал судья Арбитражного суда Калининградской области Сергей Ефименко. По версии следствия, через посредника обсуждалось влияние на решение суда по делу о банкротстве, а процесс затягивался, чтобы одна из сторон успела подготовить деньги.

Вторым в списке оказался бывший председатель Беловодского районного суда ЛНР Александр Горенко. Следственные органы считают, что он мог обещать помощь родственникам задержанного по наркостатье за денежное вознаграждение, однако фактически вводил их в заблуждение.

Третья ситуация связана с мировой судьёй в отставке Ларисой Жирковой из Якутии. Согласно данным источников, она совершила наезд на ребёнка, который пересекал пешеходный переход на велосипеде, после чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Решение о возбуждении дел принято ВККС по каждому из трёх эпизодов отдельно.

Ранее в Генпрокуратуру РФ поступили материалы в отношении двух российских судей, у которых нашли активы, не соответствующие задекларированным доходам. Кроме того, средства нашли у их родных.