Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер выступил с резкой критикой позиции Варшавы в отношении Владимира Зеленского и призвал пересмотреть поддержку Киева. Своё заявление политик опубликовал в социальной сети X, комментируя дискуссию вокруг действий украинских властей и реакции польского руководства.

«Что более отвратительно? Решение Зеленского или отсутствие реакции со стороны польских властей?» — написал он.

Поводом для комментария стал пост польского журналиста Лукаша Варзехи, в котором говорилось о необходимости последствий для Украины за продвижение националистической символики и соответствующей идеологии. Также в обсуждении прозвучало предложение о возможном прекращении финансирования технологий Starlink для Киева. Украинским властям, по словам журналиста, следует учитывать последствия своих действий.

Ранее экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса объявил, что больше не поддерживает главаря киевского режима Владимира Зеленского. Причиной стала церемония перезахоронения одного из руководителей ОУН* Андрея Мельника.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.