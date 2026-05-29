Масло варится, тормоза перегреваются: Почему дачный сезон опасен для авто не меньше зимы

Летняя поездка на дачу в сезон массового отъезда создаёт для автомобиля экстремальные нагрузки, сопоставимые с суровой зимой. Переполненный багажник, грязь на просёлках, бесконечные пробки и частые ускорения с торможениями негативно сказываются на моторе, ходовой и тормозах. Об этом RG.ru поведал автоэксперт Константин Ожогин.

Главный враг — перевес. Стройматериалы, инвентарь, рассада и прочий груз серьёзно нагружают силовой агрегат и трансмиссию, особенно в плотном потоке, на подъёмах или при обгонах. Из-за этого масло в двигателе перегревается, теряет свои смазывающие свойства, а его ресурс стремительно сокращается, заявил специалист.

Пыль на грунтовках забивает воздушный фильтр. Мотор недополучает кислород, растёт аппетит к топливу и нагрузка на узел. Мельчайшие частицы ускоряют износ внутренностей движка, так что после вылазок за город фильтры стоит проверить в первую очередь.

«Особенно тяжело автомобилю приходится в плотном потоке, при движении в гору и во время обгонов. В таких условиях моторное масло быстрее перегревается и теряет свои защитные свойства, а значит интервал его эффективной работы сокращается», — указал эксперт.

Ожогин советует не превышать разрешённую массу груза, следить за давлением в шинах, вовремя менять масло и фильтры, а также регулярно проверять подвеску и тормоза. Обычная дорога на дачу может стать серьёзным испытанием для железного коня, если не учитывать эти особенности.

