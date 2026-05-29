Ролик «Мой папа — герой» о спасении семьи из Суджи получил премию ИРИ

Документальный ролик RT «Мой папа — герой», снятый по мотивам подлинных событий, получил премию Института развития интернета (ИРИ). Эта награда считается в России главной для авторов социально значимого контента в Сети, сообщает RT.

Видео взяло статуэтку в номинации «Лучший ролик хронометражем до трёх минут». Лента посвящена подвигу многодетного отца Романа Яценко, вызволившего родных из оккупированной Суджи Курской области. В августе 2024 года под обстрелами ВСУ мужчина пешком добрался до дома, где в подвале уже двое суток укрывались его супруга и пятеро детей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Судже Курской области было найдено братское захоронение, в котором покоятся 524 мирных жителя, погибших в период оккупации региона украинскими войсками. По словам военных, все подвалы в городе забиты телами.